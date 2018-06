Immoweb lance une plateforme de biens de luxe

Plus de 3.000 habitations - à plus d'un million d'euros ou 2.500 euros par mois à la location - sont déjà recensées sur ce site.

Belles Demeures existe en France, et ce depuis plus de 30 ans. La plateforme, qui propose aux Français quelque 23.000 biens à travers l'Europe, y est le leader du marché avec 51% de parts de marché et plus d'un million de visites par mois.