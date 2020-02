Immoweb se lance dans le crédit hypothécaire

Comment ça marche?

Concrètement, les utilisateurs d'Immoweb pourront calculer un crédit hypothécaire adapté à leur habitation et souscrire immédiatement un prêt chez Keytrade Bank. "Les clients pourront faire une simulation de crédit sur Immoweb et voir si elle est accordée ou non, à quel taux et à quelles conditions, puis ils seront redirigés vers Keytrade Bank", détaille Thomas De Boe, responsable du product management chez Keytrade Bank. "Dans un deuxième temps, il sera possible de sauver ses simulations sur Immoweb comme on sauve aujourd'hui une recherche de bien en fonction de ses critères de recherche", ajoute-t-il.

Processus de digitalisation

Ce tout nouveau service proposé par Immoweb renforce son offre digitale et s’inscrit dans une démarche plus large qui consiste à jouer un rôle de plus en plus important dans le parcours des propriétaires et des locataires, de "créer un processus d'engagement", explique son CEO. La société avait préparé le terrain en juin dernier avec la création de sa filiale Immoweb Financial Services, dotée d’un capital social de 3 millions d’euros, qui concerne l’activité d’intermédiaire bancaire et d’intermédiaire en assurance et réassurance.