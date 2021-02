Impact limité de la pandémie sur les résultats 2020 de Matexi

Le développeur belge de quartiers résidentiels Matexi vient de publier ses résultats. Malgré le confinement, 1.605 maisons, appartements et terrains à bâtir ont été vendus et 1.205 logements livrés. Un nouveau record malgré une année compliquée.

Cependant, la direction regarde déjà 2021 et annonce un grand nombre de projets de reconversion intra-urbaine lancés ou tant en Belgique qu'en Pologne. "En Pologne, vu la conjoncture compliquée l'an dernier, nous nous sommes principalement concentrés sur la croissance par acquisition, sur le renforcement de l'équipe et sur l'attraction de financements locaux. Le chiffre d'affaires des activités polonaises a donc été nettement inférieur l’an dernier. Mais il devrait rebondir fortement en 2021 et dépasser les 50 millions d'euros ", détaille Philip Goris, le CFO de Matexi.

Projets phares, surtout en Flandre

2.000 logements planifiés

"La pandémie a encore renforcé la demande pour un habitat de qualité logé dans un quartier agréable offrant verdure et commodités locales", insiste Gaëtan Hannecart, le CEO de Matexi. Celui-ci énumère les nouveaux projets urbains récemment acquis pour rencontrer cette demande soutenue et pour compléter la réserve de projets futurs. Ils représentent plus de 2.000 unités résidentielles bientôt programmées notamment à Liège, Bruxelles, Varsovie et Cracovie.