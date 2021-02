Inclusio: un portefeuille immobilier appelé à grandir rapidement

Fin 2020, Inclusio pesait 129 millions d’euros et affichait des revenus locatifs en hausse de 191%. Il a 7 projets en développement dans le pipeline.

Son portefeuille d’immeubles de placement en exploitation est actuellement valorisé à 129,2 millions d’euros . En croissance - lente jusqu’ici vu sa cible très spécifique -, il comprenait fin 2020 639 logements dits "à loyer abordable" , dont 148 sont réservés à une population fragilisée ayant besoin d’accompagnement ou de supports de différents types et 64 à des personnes en situation de handicap. La majorité de son portefeuille est opérée par des AIS (agences immobilières sociales) agréées.

Développements en cours

Parmi les dernières acquisitions significatives, réparties de Verviers à Bredene, on pointera, notamment, l’entrée en exploitation, en juin 2020, du Domaine des Étangs (route de Lennik à Anderlecht) où 106 logements ont été donnés en gestion à trois AIS locales.

Marc Brisack, le nouveau CEO, annonce également 7 projets de développement en cours pour un budget global avoisinant 34 millions d’euros. Parmi les plus importants, on citera deux reconversions d’immeubles de bureaux en Région bruxelloise. La première (rue du Pavillon à Schaerbeek) sera convertie en 41 logements à loyer abordable et la seconde (avenue des Pléiades à Woluwe-Saint-Lambert) en 79 logements, également à loyer abordable.