"Infinity? Une de nos opérations les plus rentables!"

L’acheteur du projet luxembourgeois Infinity Working & Shopping d'Immobel est Real I.S., un investisseur allemand spécialisé dans l’immobilier.

Cette transaction - dont le montant n’a pas été dévoilé mais qui devrait toiser les 100 millions d’euros - aura un impact significatif sur les résultats semestriels de la société immobilière belge cotée en Bourse. "C’est une des opérations les plus rentables que nous ayons jamais réalisées", affirme Olivier Bastin, le CEO d’Immobel Luxembourg.

Le complexe mixte, d’une surface totale de 33.300 m² pour une valeur de 250 millions d’euros à la livraison, offre du bureau (6.800 m²), du commerce (6.500 m²) et du logement (20.000 m²). Cette dernière phase ne fait pas partie du deal et sera livrée avant l’été 2020. Les deux autres, entièrement louées et aujourd’hui revendues, ont été livrées en 30 mois.