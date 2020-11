Integrale cède un sixième actif à Cofinimmo

Cofinimmo a confirmé ce mardi soir le rachat à Integrale d’un sixième actif. Il s’agit de La Chartreuse, une spacieuse maison de repos et de soins gérée par Vulpia.

Vingt jours après la reprise par le groupe immobilier coté Cofinimmo de quatre maisons de repos et de soins et d'un immeuble de bureaux bruxellois (IBGE) à Integrale, l’assureur liégeois vient de céder un sixième actif au même acquéreur institutionnel. Il s’agit de la maison de repos et de soins liégeoise La Chartreuse, valorisée à quelque 29 millions d’euros.