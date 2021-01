JP Morgan s’installe dans le Regent Park

Rien que du beau monde dans les étages de l'immeuble de bureaux récemment rouvert à l'angle du boulevard du Régent et de la rue de la Loi. Le dernier en date: JP Morgan Chase Bank, qui quittera prochainement le n°1 du boulevard Albert II (Euroclear).

Il y a plus d'un an déjà, la Bank of China et Cimmoregent (Jean-Claude Marian, ex-Orpea), le promoteur-propriétaire du Regent Park, signaient le bail locatif pour la prise en location d'une surface de 1.620 m² répartie entre le rez-de-chaussée et le 3e étage de l’immeuble sis à l’angle du boulevard du Régent (n°35) et de la rue de la Loi.

Le montant facial quasi inédit du loyer annuel négocié - un plus haut à Bruxelles - avoisinait 320 euros le m²… tout comme cela avait été le cas un an plus tôt lors de la prise en occupation par Facebook d’un plateau de bureaux (896 m²) au 6e étage du nouveau bâtiment livré fin 2016 selon les plans d'Archi 2000.