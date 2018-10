Jean-Jacques Cloquet très courtisé par les entrepreneurs privés wallons

"Vidé" cet été de son bureau avec vue sur les pistes de Gosselies par le gouvernement wallon, l’ex-patron de l’aéroport de Charleroi n’a guère perdu de temps pour redécoller dans le secteur privé. Après Pairi Daiza il y a un mois, c'est Thomas et Piron qui confirme s'adjoindre ses services sur le pont supérieur.

Il y a un mois, on apprenait que l'ex-administrateur délégué de l'aéroport de Charleroi devenait le bras droit d’Eric Domb et prenait en charge la direction des divisions opérationnelle et commerciale de Pairi Daiza. Ce vendredi, on a appris que cet ingénieur civil de formation était également nommé administrateur de la SA Thomas et Piron Holding.

"Deux jours après avoir finalisé son arrivée chez nous, il m’a téléphoné pour me dire que j’allais apprendre par la presse son transfert chez Eric Domb." Louis-Marie Piron

Contacté pour confirmer l’information, Louis-Marie Piron tenait à remettre les choses dans l’ordre chronologique pour ceux qui verraient déjà un lien de cause à effet entre les deux nominations: "Deux jours après avoir finalisé son arrivée chez nous, il m’a téléphoné pour me dire que j’allais apprendre par la presse son transfert chez Eric Domb. Nous n'avons donc pas sollicité ses services après avoir appris sa nomination aux côtés d'Eric Domb. Et quand ce dernier lancera ses appels d'offres pour ses prochains grands développements immobiliers, nous y répondrons comme les autres. Ni plus ni moins...", insiste le patron d’Our-Paliseul.