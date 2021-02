Jean-Philip Vroninks reprend les commandes de Befimmo

Un nouveau tandem pilotera dès le printemps prochain la Société immobilière réglementée Befimmo. C'est Jean-Philip Vroninks (JLL Belux) qui a été choisi pour succéder à Benoît De Blieck. Et Vincent Querton (Ascencio) reprendra la présidence en lieu et place d'Alain Devos.

La chasse au successeur était annoncée dans le sérail immobilier depuis des mois. A l'automne dernier déjà, les chasseurs de tête avaient enclenché la vitesse supérieure. Et ce soir, on apprend que le conseil d’administration a validé la nomination de Jean-Philip Vroninks , l’actuel patron de JLL Belux. Cette nomination en qualité d’administrateur délégué doit encore être soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, en avril 2021.

Atteint par la limite d’âge, Benoît De Blieck, l’actuel CEO , s’est donc enfin trouvé un successeur pour reprendre les rênes de la SIR Befimmo. Le profil est à ce point spécifique et pointu que les candidats ne couraient pas les rues. Le CEO sortant assurera la transition avec son successeur désigné et restera administrateur de Befimmo jusqu’à l’expiration de son mandat à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires de 2022.

Parcours éclectique

Après plusieurs années chez Citibank à Bruxelles et chez KPMG à Londres, Jean-Philip Vroninks a rejoint dès 2003 le département Capital Markets de King Sturge en Belgique. En 2009, il y a été promu Directeur général pour devenir, lors de la fusion de King Sturge et JLL en 2011, le patron de l'équipe Belux Capital Markets. Début 2017, il était devenu Executive Director de JLL Belux, en lieu et place de Vincent Querton, parti précipitamment.