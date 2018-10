KBC relève ses ambitions sur trois actions immobilières

KBC Securities est passé à l’achat sur Cofinimmo et Aedifica. Le broker a également accru son objectif de cours sur Montea.

"Malgré des informations positives émanant de ces sociétés et du secteur en général, les actions de Cofinimmo et d’Aedifica ont souffert ces dernières semaines plus sous l’effet d’inquiétudes macro-économiques que sous le poids des fondamentaux."