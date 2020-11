KBC revend la plus célèbre tour d'Anvers à Katoen Natie

L’immeuble Art déco est rapidement devenu un des plus célèbres d’Anvers. À l’origine, même si la banque y avait installé ses bureaux, la majeure partie du bâtiment était résidentielle , avec des appartements. Il en fut ainsi jusqu'en 1968, lorsque la tour, suite à une importante restauration sous la direction du célèbre architecte Léon Stynen , devint un véritable immeuble de bureaux entièrement occupé par la Kredietbank.

À son ouverture, dans les années 1930, elle était la plus haute tour d'Europe.

Fermée depuis 2018 par son propriétaire après la découverte d'amiante à divers endroits, elle avait été mise sur le marché par la KBC, qui recherchait depuis près d'un an déjà un acheteur pour la dépolluer et la transformer.

C’est Katoen Natie, le groupe logistique de l'entrepreneur anversois Fernand Huts, un BV unique en son genre, qui a finalement mis le prix pour s’offrir ce symbole immobilier logé dans le coeur historique de la ville qui a fait sa richesse. Si le profil de l’acheteur est une petite surprise, le projet de reconversion l'est également: le nouveau propriétaire déclare vouloir y loger un centre culturel, avec des espaces pour des expositions, des dépôts d'art, des espaces de restauration, un cinéma ; mais aussi un auditorium, des salles de conférence, une librairie et d'autres boutiques. Un jardin de sculptures sera également accessible au public.

Reconversion mixte et rapide

Outre ce nouveau cœur culturel, le bâtiment accueillera également du commerce (dans le socle) du bureau et du logement. Les appartements seront construits dans la partie étroite de la tour (du 11e au 23e étage). Les trois derniers étages disposeront d'un observatoire et d'une salle panoramique. Le logo KBC restera sur la tour et l’ex-propriétaire conservera d’ailleurs des bureaux au rez-de-chaussée.