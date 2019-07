L'UWE déménage à Louvain-la-Neuve

L'Union Wallonne des Entreprises s'installe à Louvain-la-Neuve, tandis le Cercle du Lac en profite et se relance avec des nouveaux moyens.

Après plus de 25 ans dans ses bâtiments wavriens, l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) déménagera en novembre 2019 à Louvain-la-Neuve, où elle occupera le Business Center adossé au Cercle du Lac. Au terme des négociations avec les propriétaires de l’ensemble du complexe, l’asbl Maison des Entreprises Wallonnes (liée à l’UWE) acquiert l’aile "Business Center", un bâtiment de 1.370 m² répartis sur 2 étages.

"Le Cercle du lac voit son offre de services et sa visibilité renforcées par son voisinage avec l'UWE."

Cette opération immobilière ambitieuse s’inscrit dans la stratégie de l’UWE qui permettra de mieux accueillir et rassembler toutes les entreprises wallonnes et leurs représentants. Bernard Coulie et Raphaël Pieters, co-présidents du Cercle, et Sylvie Wodon, directrice générale, sont unanimes pour souligner la plus-value mutuelle: "Le Cercle du Lac a toujours été au service de l'esprit d'entreprendre, c'est son ADN depuis sa création. Le Cercle du lac voit son offre de services et sa visibilité renforcées par son voisinage avec l'UWE."

Dans le cadre de sa transformation, le Cercle a procédé à une augmentation de capital assurée par des membres historiques, mais aussi par de nouveaux entrants, ainsi que par des institutionnels comme l'UCLouvain, Nivelease et Nivelinvest. Le Cercle entend ainsi exploiter aux mieux ses atouts: une localisation en Wallonie et à proximité de Bruxelles et un ancrage dans la cité universitaire qui lui permet de développer des liens privilégiés avec les milieux académiques et scientifiques, les laboratoires, les spin offs et les start ups.

"Par ce choix, nous gagnerons en efficacité et maximiserons l’utilisation des espaces tout en tenant compte de l’évolution des nouveaux modes de travail. "

Jacques Crahay, président, et Olivier de Wasseige, administrateur délégué, se félicitent que le projet permette de poursuivre l’accueil d’entreprises, puisqu’un espace dédié est maintenu pour l’activité de Business Center. "Nous cherchions depuis un certain temps déjà à devenir propriétaire d’un espace moderne et adapté aux défis de notre organisation. Par ce choix, nous gagnerons en efficacité et maximiserons l’utilisation des espaces tout en tenant compte de l’évolution des nouveaux modes de travail. En outre, nous pourrons bénéficier des services du Cercle du Lac, tels la location d’espaces pour l’organisation de grandes réunions, séminaires ou colloques, le restaurant et le service catering", explique Olivier de Wasseige.