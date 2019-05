L'UWE, futur cohabitant du Cercle du Lac?

Une brique qui pèse lourd

"Tout est sous contrôle et la gestion actuelle ne souffre plus des turbulences passées". Sylvie Wodon, administratrice déléguée depuis juste un an, se veut rassurante concernant les finances du Cercle du Lac plombées, par le passé, par un déménagement en grande pompe et plusieurs couacs dans la gestion (dont un lourd conflit avec l’ancien gestionnaire du restaurant).

Dans les derniers comptes annuels publiés par la SCRL Compagnie du Lac (2017), les emprunts à rembourser – essentiellement le leasing immobilier contracté auprès d’Axa Banque et Nivelinvest - avoisinent pourtant encore un montant global de 5,7 millions d’euros. Et les pertes cumulées dépassent largement la barre du million d’euros.

Il y a quelques mois, Axa Banque et Nivelinvest ont, selon nos informations, été sollicités en qualité de prêteurs par le conseil d’administration de la SCRL pour diminuer les charges d’intérêt grevant les dépenses structurelles. A la manoeuvre: une nouvelle présidence bicéphale réunissant Bernard Coulie, l’ex-recteur de l’UCL, et Raphaël Pieters, le patron de B-Fix, ayant repris fin 2017 les commandes pour corriger le tir. Une information que Corinne Estiévenart, directrice à Nivelinvest en charge de leasing, aujourd'hui nous confirme. Elle précise avoir consenti, pour Nivelinvest, avec AXA à un gel des remboursements émanant du Cercle du Lac durant un semestre, toujours en cours.

Par ailleurs, le Gouvernement wallon, via la Sogepa, aurait été appelé au chevet du Cercle néo-louvaniste il y a déjà plusieurs mois. Et on apprend que des contacts ont également eu lieu avec l’UCL et In BW, l’intercommunale du Brabant wallon. A la lumière de tous ces éléments, l'aboutissement d'un deal immobilier avec l'UWE serait clairement salutaire pour le Cercle du Lac.