L'administration bruxelloise logera bien dans des murs allemands

C’est signé et confirmé depuis vendredi: le fonds allemand Deka Immobilien est devenu propriétaire de la Silver Tower en mettant sur la table environ 200 millions d'euros. Le rendement obtenu par Ghelamco - 3.25% - est une très bonne opération pour le promoteur-vendeur.

Nous vous l’annoncions en primeur début mai: la Région bruxelloise avait alors vendu la mèche en renonçant à son droit de préemption (right to match) sur l’immeuble qu’elle occupera dans quelques mois pour 18 ans. Ce deal très en vue a été signé vendredi et est aujourd’hui confirmé. Officieusement, car le "closing" de l’opération est toujours en cours avec l’acheteur, le fonds allemand Deka Immobilien GmbH.