L'administration bruxelloise logera fin 2020 dans des murs allemands

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a annoncé ce lundi avoir renoncé à exercer son "right to match" lui permettant de se porter acquéreur des droits réels ou des actions de la société détentrice de l’immeuble Silver Tower "aux prix et aux conditions repris dans la lettre d’intention (LOI) du fonds allemand Deka Immobilien GmbH". C’est donc avec ce dernier que le promoteur flamand Ghelamco, qui avait reçu 6 offres fermes, finalisera la vente des murs du futur siège bruxellois de l’administration régionale dans le quartier nord.