L'ambassade US ne s'installera pas à Boitsfort

Pour rappel, l'OBO (Overseas Buildings Operations) avait un cahier des charges très strict à respecter pour faire approuver ses budgets par le Congrès US: ou bien on rasait le bâtiment actuel, ou bien le projet d'installer là l'ambassade des Etats-Unis était déclaré mort né. Or la commune de Watermael-Boitsfort et la Région bruxelloise avaient lancé une demande de procédure de classement du bâtiment central existant et des jardins environnants allant à l'opposé des demandes américaines.