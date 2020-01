L'ancienne villa de Léopold II achetée par un milliardaire ukrainien

Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, a acheté la villa Les Cèdres, dans le sud de la France, qui a notamment appartenu à Léopold II.

Le nouveau propriétaire de l'ancienne maison de campagne du roi Léopold II à Saint-Jean-Cap-Ferrat est connu. Il s'agit de l'homme le plus riche d'Ukraine, Rinat Akhmetov, a révélé le Financial Times. On connaissait le montant de la transaction, qui en fait la villa la plus chère de France (200 millions d'euros) mais on ignorait jusqu'ici qui l'avait acquis.

Akhmetov, qui a amassé une fortune de 6,1 milliards de dollars selon le Bloomberg Billionaires Index, a fondé System Capital Management JSC, le plus grand conglomérat industriel d'Ukraine. Il est également propriétaire du club de football Shakhtar Donetsk. Il s'agit d'un "investissement à long terme", selon une déclaration de la société SCM Holdings Limited d'Akhmetov. Le milliardaire ukrainien ajoute l'une des propriétés les plus prestigieuses de France à un portefeuille immobilier qui comprend également l'un des appartements les plus chers de Londres (161 millions d'euros), en face du grand magasin Harrods.

Succession de propriétaires

La villa Les Cèdres fut construite en 1870. Le roi Léopold II mettra la main dessus en 1904. Il y faisait notamment venir sa maîtresse, Blanche Delacroix - surnommée Très Belle - 48 ans plus jeune que lui. À cette époque, Léopold II a acheté presque tout ce qui était en vente près de Monaco. Outre Les Cèdres, il y possédait six autres villas: La Leopolda, Saint Second, La Banana, La Boma, La Matadi et La Mauresque.

En 1924, l'énorme villa finit entre les mains d'Alexandre Marnier-Lapostolle, l'inventeur de la liqueur Grand Marnier. Il y a notamment fait créer un jardin botanique de 16 hectares, dans lequel poussent encore des plantes qui sont utilisées dans la liqueur. Le vaste domaine situé sur la Côte d'Azur était la propriété du groupe Campari depuis 2016, lorsqu'il avait racheté le groupe Grand Marnier. Campari chargera le courtier Savills de mettre la villa en vente pour 350 millions d'euros l'année suivante. Il avait finalement été vendu à l'été 2019.

Le prix dû à l'emplacement

20.000 espèces de plantes sont cultivées dans les 25 vérandas chauffées