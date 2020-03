L'emblématique immeuble Glaverbel racheté par Buysse & Partners

La branche immobilière de la société d'investissement Buysse & Partners, pilotée par Frank Buysse, vient de racheter à l’Allemand UBS Euroinvest Immobilien le Glaverbel, un des immeubles bruxellois les plus emblématiques du siècle dernier, logé à Watermael-Boitsfort. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais il pourrait toiser les 100 millions d’euros.

Le fonds allemand UBS Euroinvest Immobilien avait mandaté il y a plus d’un an déjà deux agents pour activer et cadrer la vente du Glaverbel à Watermael-Boitsfort. L’immeuble de bureaux circulaire, dessiné dès 1964 par un quatuor d’architectes composé de Renaat Braem, Pierre Guillissen, André Jacqmain et Victor Mulpas et planté dès 1967 à hauteur du 166 de la chaussée de La Hulpe, est unanimement reconnu depuis comme un des joyaux architecturaux indémodables de la capitale.

Construit initialement pour accueillir le siège social de la société Glaverbel, qui souhaitait y regrouper ses bureaux alors dispersés dans l’agglomération et qui occupa les lieux en totalité jusqu’en 1981, il fut ensuite partagé en cohabitation (40/60) avec l’entreprise de construction CFE, qui y prit un bail de 15 ans avant de déménager avenue Herrmann-Debroux. Il fut cédé dès 1985 pour 1,1 milliard de francs belges et intégré dans un certificat foncier codétenu par Bernheim et par la Compagnie immobilière de Belgique (Immobel aujourd’hui) que Paul Buysse présida de 2007 à 2016, avant d'être racheté et réaménagé en partie par UBS en 2012.

Rénové à grands frais

Vue en plein écran Discrètement tapi sous les arbres, le Glaverbel est un des joyaux du patrimoine architectural bruxellois. ©Dieter Telemans

Malgré son architecture qui fait référence mondialement depuis sa construction, le bâtiment a assez rapidement révélé des insuffisances criantes en matière d’isolation (châssis), de chauffage (air conditionné bruyant) et de répartition fonctionnelle des surfaces intérieures. Profitant du départ de CFE en 1996, le propriétaire d’alors fit complètement rénover les lieux à grands frais (plus d’un milliard de francs d’alors) par l’Atelier de Genval, qui vida totalement la carcasse et la dota alors d’une ingénierie à la hauteur (plafonds froids, faux planchers, nouvelles circulations, nouvelles techniques, etc.).

Aujourd’hui, l’immeuble emblématique de verre et de (parements de) pierre brute offre toujours 31.000 m² de bureaux divisés en six portions égales de 5.000 m² et déclinés en forme de couronne dont le diamètre externe est de 115 mètres. Il dispose de 572 places de parking, majoritairement en sous-sol. Actuellement occupé par 25 locataires, sa valeur de revente pourrait encore atteindre quelque 100 millions d’euros.

Dans la famille Buysse, demandez Frank

100 millions d'euros C'est, selon nos estimations, le montant que pourrait atteindre la transaction qui vient d'être bouclée entre UBS et Buysse & Partners pour l'immeuble de bureaux de 35.000 m² bruts occupé par quelque 25 locataires.

Un premier tour du marché a été clôturé fin 2019. Des négociations ont alors été entamées entre le propriétaire allemand et un nombre limité d’acheteurs potentiels. Il y a plusieurs semaines déjà, il se confirmait que c’était le bras immobilier de Buysse & Partners, société anversoise d’investissement indépendante fondée en 2008 par Frank Buysse (fils du comte Paul Buysse), qui tenait la corde pour finaliser le rachat. Une information confirmée ce mercredi par le principal intéressé, qui avait déjà acquis il y a peu un autre immeuble emblématique du quartier, le CBR.

"Nous possédons déjà d’autres bâtiments de référence dans le paysage architectural belge, comme la tour anversoise BP, dessinée par Léon Stynen, ou le bâtiment CBR, signé par Constantin Brodzki et entièrement rénové récemment. Et nous ciblons d’autres actifs emblématiques dans d'autres villes comme Malines, Gand ou Liège", ajoute Frank Buysse qui, avec ses équipes, agrandit pour l’instant le site de Blommaert à Wijnegem où, à côté du hall de production de Blommaert Aluminium, un immeuble de bureaux ultramoderne de 4.560 m² avec vue sur le canal Albert – et avec Axel Vervoordt comme voisin – est en construction.