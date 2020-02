L'ex-brasserie John Martin d'Anvers reconvertie en pépinière d'entreprises habitée

Les promoteurs BPI Real Estate et LIFE ont acquis fin 2019 en partenariat le site anversois de l’ancienne brasserie John Martin. Celui-ci est logé entre la Stuivenbergplein et le parc Spoor Noord, un quartier urbain en pleine reconversion.

D'une superficie totale de 5.500 m² , l’espace bâti à reconvertir couvre les hangars, bureaux et entrepôts de l’ancienne brasserie John Martin . Conjointement avec le bureau d’architectes Bold, l es promoteurs BPI (groupe CFE) et LIFE entendent transformer le bâtiment industriel en briques rouges en complexe mixte alliant espaces de travail, détente et habitat. Ils tablent sur une centaine de logements (appartements).

Micro-brasserie au programme

L’histoire du site et de la brasserie John Martin sera un des socles du futur projet. Lors de la vente, la famille a en effet marqué son désir de garder un ancrage patrimonial dans les murs cédés en y développant et exploitant une microbrasserie qui sera logée à l’endroit même où tout a commencé pour l’arrière-grand-père Martin il y a plus d’un siècle. Par ailleurs, tout sera mis en œuvre pour préserver les éléments historiques - dont l’entrepôt, la cheminée et la fabrique de margarine – en les intégrant dans le futur projet.