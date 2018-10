L'ex-site des ACEC à Herstal transformé en quartier résolument vert d'ici 2023

L'ancien fleuron industriel wallon n'est plus qu'un immense chancre d'une trentaine d'hectares. La Ville de Herstal et la SPI piloteront la reconversion de ce nouveau quartier urbain en devenir. Les porteurs du projet espèrent voir revivre ce site inoccupé dans les cinq ans.

On n'en est actuellement qu'au stade du plan directeur (masterplan). Mais d’ici cinq ans, promettent les porteurs publics du projet, le site des anciens ateliers de constructions électriques, ACEC, devrait renaître.

Ses sept quartiers fonctionnels accueilleront quelque 500 logements, des bureaux, des serres, un centre d’affaires, des commerces, des services, un centre culturel, des ateliers de toute sorte, des milliers de places de parking et des hectares de jardins et d'espaces publics.

Le site sera traversé par un réseau de chaleur centralisé alimenté par l’usine voisine de traitement d’immondices. La SPI, l’agence provinciale de développement économique, coordonnera l'ensemble du projet. Cédric Swennen, le nouveau patron de la SPI dit vouloir "créer de la qualité de vie en ville en anticipant sur le concept d’agriculture urbaine couplée à une offre attractive de logements".

Cela fait des mois que la SPI, les autorités communales locales, les urbanistes de Gesplan et les architectes du Studio Paola Vigano et d’Ide.a Consult planchent sur les lignes maîtresses du projet, baptisé GreenLife.

Au dernier Mipim déjà, au printemps dernier, les plus curieux avaient pu en apercevoir quelques contours. Le bourgmestre de Herstal, Frédéric Daerden, présent à Cannes, parlait d’un projet étalé sur dix ans. Aujourd’hui, les porteurs de ce projet ambitieux sortent enfin leur bébé de l’ombre et dévoilent son ADN. Les maîtres-mots : "bas carbone", circuit court et connectivité renforcée.

Partenaires locaux

En profondeur, il s’agit d’abord de reconvertir un immense chancre industriel de 26 hectares en un quartier périphérique. Il sera relié au tissu urbain existant. Le programme immobilier sera bien sûr phasé et porté par un GIE, un groupement d’intérêts économiques.

Parmi les partenaires locaux qui animeront progressivement le site, on trouve l’Université de Liège, la Compagnie théâtrale Arsenic, des start-ups actives dans le domaine de l’agriculture urbaine et des dizaines d’entreprises fédérées autour de projets communs proposés sur les pôles de ce parc d’activités d’un nouveau type. Une partie des vastes halles industrielles devrait être conservée et réaffectée.

On regrettera néanmoins qu’à ce stade et au terme de plusieurs années de réflexion déjà, aucune décision concrète ne soit prise ou ne filtre concernant les principales étapes phasées de la mutation du site. Aucun échéancier théorique, aucun budget précis ni même de précisions sur l’origine exacte des financements. On attendra donc impatiemment que l’esquisse se précise pour juger sur pièce si elle tient la route sur le long terme.