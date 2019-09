L'hôtel de Sélys repris par Van der Valk et Ecetia

Le Tribunal de l’Entreprise de Liège a tranché et finalement validé l’offre déposée par la société hôtelière Van der Valk pour la reprise de l’hôtel des Comtes de Méan, alias Sélys. C’est Ecetia Finances, bras financier de l’intercommunale liégeoise, qui mettra à disposition le bâtiment via un leasing immobilier.

Après des années de gestion chaotique et plusieurs renflouements financiers par l’ex-propriétaire français, Olivier-Noël Martin, après le couperet de la réorganisation judiciaire, le seul hôtel 5 étoiles de la Cité ardente voit sa copie commerciale initiale enfin revue et corrigée, en repassant notamment sous bannière "4 étoiles plus" pour les 125 chambres désormais gérées par la chaîne hôtelière Van der Valk. Et le nouveau gestionnaire tient à le mentionner directement: "Le maintien de la majeure partie des emplois – 58 temps pleins - est désormais assuré. Sans toucher à l’ancienneté et aux avantages. Et nous réaliserons des investissements à hauteur de 2 millions d’euros pour rectifier le tir durablement: jamais, depuis plus d’un siècle, notre groupe familial ne s'est séparé d’un établissement", insiste Marco Wohrmann, le directeur général de la chaîne au toucan pour les implantations liégeoises, heureux d’apposer son logo sur ce joyau du patrimoine liégeois et régional, rebaptisé Van der Valk Sélys.

Les murs en leasing pour 16 ans. Avant rachat?

Vue en plein écran Marco Wohrmann, le directeur général liégeois, et son épouse.

La proposition de reprise de l’hôtel Les Comtes de Méan par son groupe a finalement été validée par le Tribunal de l’Entreprise de Liège mardi dernier. La reprise et la gestion opérationnelle prendront cours sans tarder davantage, dès mardi prochain. Cette reprise, comme précédemment celle de l’hôtel adossé au Palais des Congrès en bord de Meuse, est le fruit d’une collaboration avec le bras financier de l’intercommunale Ecetia, dont les actionnaires majeurs sont Ethias, Vitrufin, Belfius et Nethys. C’est en effet Ecetia Finances qui a acquis le bâtiment et un droit de superficie (20 ans) sur le terrain, avant de le confier en leasing immobilier à la SRL Hôtel Selys Liège pour une durée de 16 ans.

Au terme de la convention de leasing, Van der Valk peut soit lever l’option d’achat (3%), soit l’option de location jusqu’au terme de la convention de superficie (4 ans de plus). Si la SRL Van der Valk Liège Comtes de Méan ne lève à terme ni l’option d’achat ni l’option de location de l’immeuble, Ecetia Finances bénéficiera auprès d’elle d’une option d’achat du tréfonds et du fonds de commerce. Une clause permet également à Van der Valk de révoquer la convention anticipativement, avec option d’achat.

Pour Bertrand Demonceau, le directeur général d’Ecetia Finances, ce montage complexe, qui peut faire peur de prime abord, a déjà fait ses preuves avec succès: "Nous l’avons éprouvé pour relancer l’ex-Holiday Inn et le transformer de manière réussie en Van der Valk Congrès. Notre solidité sur le marché des financements nous permet d’obtenir des conditions qui rendent ce type de projets possible et, au final, rentable également pour nous. Dans ce genre de partenariat de confiance, si une banque ou un organisme de prêt nous propose un dossier, nous tentons, dans la mesure du possible contractuel, de monter le financement avec celui qui a porté ce dossier".

Vue en plein écran La grande salle polyvalente. Van der Valk mise sur cet espace unique pour y multiplier les événements festifs, les repas et les conférences.





Plus accessible et plus rentable

Le Van der Valk Sélys sera le 110e établissement de la marque au toucan et le 15e hôtel en Belgique. Pour Michel Pauquet, le directeur commercial de cet hôtel de prestige, de concert avec ceux des Congrès et de Verviers, le repositionnement en "4 étoiles plus" était un choix stratégique évident. "Comme le dit mon patron, la catégorie cinq étoiles impose des contraintes qui ne correspondent pas au cœur de cible de notre clientèle et qui grèvent la rentabilité. Par exemple, une cuisine et un pressing ouverts 24h/24h ou un service voiturier ne sont pas indispensables. En outre, certaines entreprises évitent depuis plus de 10 ans le standing et les prix des cinq étoiles pour les voyages d’affaires. Par contre, notre offre MICE, très concurrentielle, sera un de nos fers de lance, tout comme notre grande salle – sans doute la plus belle de Liège – qui peut accueillir 300 personnes et nos terrasses, uniques pour les événements d’entreprises et de groupes. Cette offre ciblée sera notre arme commerciale pour faire monter le taux d’occupation à 80%, en diminuant les prix pratiqués jusqu’ici et en multipliant les événements festifs".