L'immeuble Tweed vendu à deux institutionnels français

L’ex-siège de Vivaqua a été reconverti en immeuble de bureaux dernier cri par Macan Development et AG Real Estate. Il a été (bien) revendu à deux institutionnels français.

La vente de l'immeuble Tweed vient juste d’être clôturée. Et l’anonymat demeure encore sur l’identité des acheteurs, qui ont agi hors du marché classique (transaction off-market). Mais selon une source bien informée, il s’agirait de la puissante Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et de BNP Real Estate Investment Managers.

75 millions d'euros Le montant de la transaction s'élève à plus ou moins 75 millions d'euros.

Les vendeurs, co-investisseurs et développeurs de l’immeuble entièrement transformé selon les plans du bureau d’architectes Altiplan, sont Macan Development (Philippe Gillion), QLP – les initiateurs du projet – et AG Real Estate, partenaire momentané (50/50) pour porter le financement – de l’ordre de 75 millions d’euros – et la réalisation de l’opération.

Cher payé, cher loué

Vue en plein écran L'atrium central, particulièrement réussi. ©Philippe van Gelooven / Altiplan

L’immeuble de bureaux rénové en profondeur offre aujourd’hui 16.500 mètres carrés nets hors sol (21.000 m² infra et superstructure) d’espaces de bureaux répartis sur 12 niveaux, posés juste à côté de la place Poelaert. Les promoteurs ont misé sur les espaces communs – des terrasses intérieures et extérieures – pour repositionner le vieil actif sur le marché immobilier haut de gamme.

Et la commercialisation de l’ex-siège de Vivaqua a confirmé leur choix: près de 92% des espaces disponibles sont déjà pris en location alors que le bien est à peine livré (septembre dernier), après un parcours du combattant qui l’a vu changer d’affectation à plusieurs reprises (logement versus bureau).

Vue en plein écran La façade cuivrée arrière, rue des Six Aunes. ©Philippe van Gelooven / Altiplan