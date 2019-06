L'immeuble de bureaux Woluwe 102 bientôt reconverti en kots étudiants?

La troisième transaction en trois semaines

Le dernier bâtiment concerné offre plus de 6.400 m² d’espaces de bureaux et environ 1.600 m² d’espaces polyvalents, ainsi que 200 places de parking. La société gantoise Upgrade Estate est mieux connue sous la marque Upkot, qui développe et gère un portefeuille d’immeubles de kots pour étudiants un peu partout en Belgique, et majoritairement en Flandre.