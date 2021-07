L'immobilier de luxe se joue de la crise à la côte

La Compagnie du Zoute boucle un exercice record. Pour 2021, le groupe immobilier des Lippens (et apparentés) étudie le redéploiement de 5,3 ha autour du Knokke Out.

Pour preuve, la Compagnie du Zoute vient de boucler un exercice 2020 record . Le chiffre d'affaires du groupe immobilier a terminé à son plus haut historique à plus de 67 millions d'euros, quand le bénéfice avant impôts a lui affiché quelque 20,3 millions. De quoi permettre aux actionnaires, à près de 70% apparentés à la famille Lippens, de se verser un dividende de près de 5,5 millions d'euros.

En cause? "Après que ce virus a suscité de vives inquiétudes quant aux effets qu’il aurait pu avoir sur nos activités, les confinements successifs ont entraîné un engouement inédit pour l’immobilier résidentiel en général et les résidences secondaires en particulier", détaille Bernard Jolly, président fraîchement renouvelé de la Compagnie. "Ce qui nous a notamment permis de concrétiser à un rythme impressionnant la vente de nos appartements (de l'ordre de 80 sur 2020, NDLR) tant en Belgique, qu’en France (sur la côte d'Opale, NDLR) ou en Zélande."

Hôtel en vue?

Par ailleurs , il nous revient que le management a décidé de profiter de ces temps inédits "pour actualiser la stratégie de l’entreprise et établir un nouveau business plan". Objectif? Atteindre un rendement dans les trois métiers de la Compagnie que sont l’immobilier résidentiel, la gestion de patrimoine et les loisirs .

Si l'annonce peut sembler anodine, elle ne vient pas sans son lot de défis. En ce sens, outre l'idée de privilégier le financement bancaire par projet côté promotion par exemple, le groupe immobilier entend encore plus développer les sites du tennis et du minigolf notamment, qui font tous deux l’objet d’études concrètes, apprend-on.

Pour ce qui est du tennis, c'est même un projet de plus grande ampleur qui pointe là le bout de son nez: après l'inauguration récente de quatre terrains de padels – avant peut-être d'autres encore -, la Compagnie a pour ambition de redévelopper complètement le site de 5,3 hectares qui entoure l'infrastructure, exploitée par Edition Ventures (Elle, Marie Claire,…), de même que le célèbre Knokke Out, géré par le groupe People First (Lhoist).

Un hôtel pourrait être déployé sur le site de 5,3 hectares à redévelopper autour du tennis et du célèbre Knokke Out.

Si le projet n'en est encore qu'en phase liminaire de réflexion, l'on entend d'ores et déjà que l'ambition est d'en faire "un environnement, moderne et luxueux, de récréation résidentielle". Ainsi, un hôtel pourrait théoriquement y être ouvert, comme la Compagnie aurait déjà pu le faire sur le terrain. "On attend de recevoir le plan particulier d'aménagement du territoire – dans un horizon de 6 mois à un an – pour voir ce qui nous sera finalement autorisé", conclut Bernard Jolly.