L'immobilier de luxe sort de la crise

Il n’y a pas qu’à la côte belge que l’immobilier de luxe est recherché. Dans le reste du pays, l’intérêt pour ce type de logement augmente. " Entre janvier et mai de cette année, la part de marché des habitations de plus de 1 million d’euros a augmenté de 21% par rapport à l’an dernier ", souligne Bart Van Opstal de la Fédération des notaires. L’année 2017 avait également connu un regain d’intérêt avec une hausse de 17% de sa part de marché.

Knokke en tête

En dehors de Bruxelles et de sa banlieue, l’augmentation est surtout à mettre sur le compte de Knokke-Heist. De tous les biens ayant trouvé acquéreur dans la station balnéaire, 13% se sont vendus pour au moins 1 million d’euros. Anvers fait une entrée remarquée dans le top 10. En 2017, 25% des biens à Laethem-Saint-Martin se sont vendus à plus de 1 million d’euros.

Les vendeurs sont généralement des seniors qui souhaitent échanger leur spacieuse villa contre un appartement plus confortable et mieux adapté, plus proche de la ville, voire même carrément au centre-ville. Les acheteurs sont généralement des quadras qui ont fait fortune, estime Bart Van Opstal. "Ou des gens qui s’offrent une habitation de luxe grâce aux plus-values boursières engrangées en 2016 et 2017."