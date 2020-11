L'immobilière Inclusio lance son IPO sur Euronext Bruxelles

La future SIR propose de vendre 2.803.738 actions nouvelles au prix unitaire de 21,4 euros. Il n’y aura pas d’option d’accroissement de la taille de l’offre. La période de souscription débute ce jeudi 26 novembre. Pour les investisseurs particuliers, elle devrait prendre fin au plus tard le 7 décembre à 16h et pour les institutionnels 24 heures plus tard.