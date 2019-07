La Clinique Saint-Pierre quitte Ottignies pour Wavre

La Clinique Saint-Pierre n'avait qu'une envie: déménager. Et ce sera bientôt chose faite. L'établissement va s'ériger sur un terrain de 14 hectares, appartenant à Immobel, situé à Wavre, juste à côté du Domaine du Blé, à l'angle entre la E411 (sortie 8) et la N25, non loin du magasin Décathlon, près des grands axes (E411, N4 et N25). Il devrait s'agir d'un bâtiment moderne, respectueux de l'environnement et bien inséré dans le paysage. "Une belle vente qui vient s’ajouter aux différentes concrétisations du groupe déjà réalisées pour l’année 2019 et confirme encore la performance de ses équipes", indique la société immobilière dans un communiqué.