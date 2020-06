La Commission européenne loue l'immeuble The One

La tour The One, plantée dans le bas de la rue de la Loi, avec à l'avant-plan son volet 'logements' accolé à la tour de bureaux qui vient d'être louée pour 18 ans par la Commission européenne.

L’immeuble The One (ex-hôtel Europa) était déjà vendu tant pour sa partie bureaux que logements. Il est aujourd’hui loué par la Commission européenne. Et pour 18 ans. Ce qui garantit à son propriétaire, Deka Immobilien, un solide rendement.

C’est enfin fait. Et pour le porteur belge du projet, Atenor, société de promotion immobilière cotée en bourse, c’est une solide épine hors du pied. "La convention d’usufruit portant sur l’immeuble The One est signée avec l’OIB (Office Infrastructures et logistique à Bruxelles) de la Commission européenne. Cette signature ratifie enfin l’accord intervenu l’an dernier au terme de la procédure lancée en 2018. A présent, nous pouvons nous concentrer entièrement sur la demande de permis modificatif qui vise actuellement le projet Realex voisin, qui devrait accueillir d’ici trois ans au mieux le nouveau Centre de conférences de l’Union européenne… ", réagit ce lundi soir à chaud Stéphan Sonneville, le CEO d’Atenor, en pleine phase de bouclage d’une augmentation de capital.

Usufruit à valeur ajoutée

L’usufruit négocié avec l’OIB porte sur une durée de 18 ans. Cette période débutera lorsque les travaux d’aménagement spécifiques, dont Atenor est actuellement en charge pour compte du propriétaire Deka Immobilien – particulièrement dans l’actualité aujourd’hui -, auront été réceptionnés.

Pour rappel, le volet bureaux (30.000 m2) du développement mixte baptisé The One (bureaux-logements) avait été vendu dès 2018 en futur état d’achèvement au fonds d’investissement allemand, très actif à Bruxelles depuis deux ans. Atenor avait en outre conservé, par convention séparée, la commercialisation de l’immeuble, avec un intéressement substantiel - risqué - à la conclusion de la location du bien ciblant d’emblée la Commission européenne. Sur papier, la valeur marchande nette du bien était fixée à 140 millions d'euros et le revenu locatif annuel garanti à 7,36 millions d'euros. "La conclusion de l’accord du jour aura un impact positif sur nos résultats 2020 et vient conforter la poursuite de notre politique de dividendes", claironne-t-on ce lundi chez Atenor, sans donner davantage de précisions sur le loyer exact négocié.

Bémol à bon entendeur

Egal à lui-même, tout en ne boudant pas l’acquis, Stéphan Sonneville anticipe déjà le coup suivant. "Nous lorgnons la finalisation de notre projet voisin, baptisé Realex, dans la même rue et sur le même trottoir. Nous tentons d’activer la demande de permis modificatif pour intégrer dans le socle du projet initial, qui avait obtenu un permis, le futur Centre de conférences européen. Mais il est assez pénible de devoir répondre à l’Union européenne, alors que les budgets ont été libérés, qu’elle devra patienter des années encore parce que les délais pour le traitement des dossiers par l’administration régionale ont atteint des proportions impressionnantes…", peste le patron d’Atenor.

"Les retards cumulés vont atteindre des niveaux tels que cela aura des répercussions dommageables sur l’emploi dans le secteur de la construction." Stéphan Sonneville Atenor