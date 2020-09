La Compagnie du Bois Sauvage mise à nouveau sur l'immobilier

Par cette prise de participation, très discrètement annoncée ce vendredi après clôture de bourse, d'un montant fixe de 63 millions d’euros et d'un complément variable de maximum 3 millions d’euros , la Compagnie du Bois Sauvage confirme son souhait de diversifier ses activités et d’investir davantage dans l’immobilier , en participant à la croissance soutenue d’Eaglestone.

La valorisation totale auprès des trois actionnaires de référence du groupe est aujourd’hui estimée à pas moins de 220 millions d’euros. Les pilotes actuels, Gaétan Clermont et Nicolas Orts, restent tous deux CEO et actionnaires à concurrence de 35%, conjointement avec l’actionnaire historique, Claude Robert (Therabel), qui garde pour sa part une participation équivalente, progressivement réduite. La paire gagnante continuera à diriger et à développer les activités du groupe fondé en 2010. Les deux entrepreneurs aux dents longues s'étaient rencontrés lors de la création de l'antenne belge de la société de conseil en immobilier CBRE.