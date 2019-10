La Confédération Construction déménage

La Confédération Construction quitte et revend son siège de la rue du Lombard à Bruxelles. La nouvelle percole dans le milieu immobilier depuis des mois déjà. Mais ce qui est vraiment nouveau, c’est l’adresse de son futur siège. A bonne source, on nous indique qu’il sera situé avenue des Arts.

Mais c’est surtout de la nouvelle adresse du futur siège de l’organisation professionnelle dont il est à présent question. Selon nos informations, la faîtière des métiers de la construction, fondée en 1946 et qui chapeaute aujourd’hui les intérêts de trois Confédérations régionales, 12 locales et 18 Fédérations professionnelles, aurait jeté son dévolu sur un immeuble de bureaux de l’avenue des Arts, à mi-chemin entre les stations de métro Arts-Loi et Madou. De source interne, il se confirme que la transhumance vers les nouveaux bureaux se ferait mi-2020, certains locataires devant encore être relogés d’ici là et les bureaux réaménagés ensuite.