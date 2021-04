La Louvière tire la prise du projet Strada

La ville a tranché, unilatéralement: les instances communales louviéroises, appuyées par leurs services juridiques, estiment le marché caduc et y mettent un terme définitif. Et pour tenter de sortir enfin de l’ornière qui se creuse depuis plus de 10 ans déjà avec le promoteur immobilier Wilhelm&Co, le Collège communal va lancer une consultation populaire visant à recadrer un projet d'aménagement de l’énorme chancre industriel qui occupe un partie du cœur de ville: l'ancien site des Faïenceries Boch et ses alentours.