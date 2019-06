La Région bruxelloise scrute activement le site historique de Delhaize

En février dernier, la société Delhaize annonçait l’abandon définitif de son siège historique bruxellois et du terrain de 3,8 hectares qu’elle occupe depuis 1883 pour se reloger en périphérie flamande, à Asse-Zellik

Situé à l’angle des rues Jules Delhaize et Osseghem à Molenbeek, le siège historique bruxellois de la société Delhaize, délaissé, est constitué d’un ensemble hybride d’entrepôts, anciens et nouveaux, de bureaux et d’une surface commerciale. Affectée en ZEMU (Zone d’entreprises en milieu urbain), cette zone à reconvertir est géographiquement liée avec les développements prévus sur le site de la gare de l’Ouest.