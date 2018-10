La Réserve, l'hôtel emblématique de Knokke, est à nouveau à vendre

"Vendre? No way!" clamaient encore avant l’été les propriétaires familiaux de l’hôtel le plus huppé de Knokke. Les experts du marché prétendaient discrètement le contraire. Un courtier vient d’être mandaté pour commercialiser les murs et l’activité.

La Réserve, l’hôtel emblématique de Knokke, à nouveau à vendre. Depuis des années, les spécialistes du segment hôtelier ont lorgné l’actif et ses bilans, mais sans se porter acquéreur jusqu’ici. Ni pour racheter les murs. Ni pour les gérer sous enseigne. Cette fois, les propriétaires privés, Eddy Walravens et Martine Van Thillo, ont mandaté BNP Paribas Real Estate comme agent exclusif pour trouver un repreneur.

50 mios € C’était, selon un expert, le prix demandé pour devenir propriétaire des murs du nouvel hôtel La Réserve.

Selon un spécialiste du marché hôtelier, l’opération n’est pas évidente, car le chiffre d’affaires de cet hôtel 4 étoiles est trop saisonnier et le rendement trop concentré sur quelques mois porteurs sur l’année. "Les propriétaires cherchent discrètement à le vendre depuis des années déjà, comme l’ont déjà fait la plupart des propriétaires privés de structures hôtelières dans la station balnéaire huppée. Et c’est bien normal. Mais vu les investissements récents consentis – environ 28 millions –, leurs exigences financières étaient vraiment trop élevées pour les acheteurs potentiels de ce type d’actif. On parlait alors de 50 millions d’euros à mettre sur la table rien que pour les murs et de 10 millions en plus pour les fonciers avoisinants. Sans doute le montant négocié avec le nouveau courtier a-t-il été revu à la baisse depuis", commente-t-il.

Selon ce dernier, la vraie valeur de l’actif serait son emprise foncière et la possibilité de reconvertir à long terme le bâti en logements de standing. Mais vu le prix du terrain et la concurrence actuelle à l’entour, le pari est risqué et la construction trop nouvelle pour déjà penser à la reconvertir.

Un lieu chargé d’histoire. Trop?

Vue en plein écran ©BELGA

À quelques coups de pédale de la place Albert et non loin du casino voisin, La Réserve a en effet rouvert ses portes il y a sept ans à peine tout au bout d’une large allée rectiligne drapée de pierre et flanquée de réverbères. A gauche de la perspective verticale formée par les trois rectangles enchâssés qui forment le cœur de l’exploitation hôtelière se décline un premier angle droit formé par les appartements de standing à toits rouges développés et commercialisés par la Compagnie du Zoute, le bras immobilier historique de la famille Lippens.

Une image-miroir exacte de cette première aile résidentielle XXL devait venir rapidement compléter l’ensemble en fer à cheval et ainsi achever la perspective imaginée au début du millénaire. Mais la crise est passée par là, touchant également l’écume knokkoise et gelant le projet pour dix ans. Cette seconde phase sort seulement de terre aujourd’hui, sans que l’on sache encore si elle sera un succès commercial.

Vue en plein écran ©Philippe van Gelooven

Complètement reconstruit, ce lieu emblématique est fortement chargé d’histoire même si bien peu de Belges s’en souviennent encore. À la fin des années cinquante, l’ancienne Réserve accueillait des défilés de mode parisiens… et toute la jet-set qui allait de pair. À cette époque, il y avait, pour ce genre de raouts courus par le monde entier, trois lieux consacrés: Paris, Milan… et Knokke. D’ailleurs, les photos d’archive qui tapissent aujourd’hui les murs du bar de l’hôtel témoignent de cette époque révolue et du type de clientèle alors friande et coutumière de La Réserve, du temps de sa splendeur passée. Pêle-mêle, on y reconnaît Marlène Dietrich, Jean Marais, Gilbert Bécaud, Frank Sinatra ou Eddie Constantine.

Mais à la fin du siècle dernier, La Réserve, alors sous enseigne Sofitel, n’est plus que l’ombre d’elle-même. C’est en 2001 déjà que les propriétaires actuels en reprennent les clés avec l’idée de transformer les lieux de fond en comble. Trois ans plus tard, ils signent enfin avec la Compagnie du Zoute l’accord pour le développement résidentiel voisin de standing. Ils devront attendre plus de dix ans pour voir leur projet sortir de terre selon les plans de l’architecte courtraisien Luc Declercq (E & L Architects).

Aujourd’hui, le bien mis en vente dispose de 110 chambres, de salles de réunion, d’une salle de bal, d’un spa et de deux restaurants… qu’il faut pouvoir remplir si possible toute l’année. Avis aux amateurs.