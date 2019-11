La SDRB mandatée pour racheter le QG bruxellois de Delhaize, bientôt vidé

Sans que les contours futurs du site soient déjà définis, il est question de lancer sur celui-ci, une fois le processus de rachat abouti, un projet de reconversion mixte avec notamment du logement et des activités productives de proximité. Un remaillage de quartier hautement nécessaire quand on connaît l’étendue et le caractère hybride de ce chancre industriel de taille.