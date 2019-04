La SIR Aedifica se déleste de ses hôtels

Au terme d’un audit de due diligence, Aedifica a finalisé la vente de son portefeuille hôtelier en Belgique , jugé non stratégique et pour lequel un programme de désinvestissement avait été lancé. L’acheteur est Atream , un investisseur spécialisé dans le secteur immobilier hôtelier.

Le portefeuille concerné inclut six hôtels en exploitation par deux enseignes professionnelles (dont Martin’s Hotels) via des contrats locatifs commerciaux long terme. Les actifs sont situés à Bruges, Leuven, Genk, Tongres et Lanaken. Parmi ceux-ci, on citera notamment le Martin’s Klooster (Leuven, 103 chambres), l’hôtel Carbon (Genk), nommé parmi les 50 meilleurs nouveaux hôtels du monde par le magazine Forbes Traveler, et l’hôtel Eburon (Tongres), un ancien couvent reconverti en 4 étoiles.