La SRIB déménage à l’ombre du Palais de Justice

Pour boucler l’année 2020, finance&invest.brussels s’est offert une nouvelle adresse après avoir revendu ses murs de la rue de Stassart à Ixelles et deux autres actifs immobiliers.

La SRIB (Société régionale d'investissement de Bruxelles), alias finance&invest.brussels, a signé fin 2020 le bail locatif pour loger dès juin prochain ses bureaux derrière les baies vitrées de l’immeuble Tweed, l’ex-siège social de Vivaqua, démoli puis reconstruit sur 14 niveaux (21.000 m2 bruts, parkings compris) par Macan Development (Philippe Gillion) et AG Real Estate le long de la rue aux Laines.

Les quelque 1.000 mètres carrés qu’elle y occupera au 2e étage ont été conçus – et budgétés – dans le détail pour rendre l’espace réduit modulable et accueillant. Six petites salles seront aménagées pour l’accueil – discret – des entreprises partenaires.

"L’immeuble accueille également un centre de coworking qui peut jouer le rôle de pouponnière pour les jeunes entreprises régionales. C'est donc idéal pour nous." Pierre Hermant CEO finance&invest.brussels

Vue en plein écran La façade rénovée de l'ex-siège de Vivaqua, rue aux Laines, face au Palais de Justice. ©AG real estate

Pour Pierre Hermant, le CEO de finance&invest.brussels, la localisation choisie est stratégique, à proximité du futur cercle d’affaires de Mérode et de la Petite Ceinture. "Nous réduisons la superficie occupée par le personnel plus que de moitié, mais celle-ci sera bien plus fonctionnelle et agréable. L’immeuble accueille également un centre de coworking qui peut jouer le rôle de pouponnière pour les jeunes entreprises régionales. C’est donc idéal pour nous", ajoute le patron.

Vue en plein écran La terrasse du Tweed, avec vue sur les échafaudages du dôme voisin.

Vente de trois actifs immobiliers

Avant de finaliser ce déménagement stratégique dans l’immeuble désormais logé dans le portefeuille d’AG Real Estate, la SRIB a procédé à la vente de trois actifs immobiliers qu’elle détenait elle-même en portefeuille.