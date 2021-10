La Sabam rachète l’ancien siège bruxellois du cdH

L’immeuble emblématique de la rue des Deux Églises, racheté et rénové par le duo Galika+Landell, sera occupé par la Sabam dès l’an prochain.

La société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, la Sabam, avait vendu il y a quelques mois son siège social du n°75 rue d’Arlon à Immobel avant transformations lourdes. Elle devait se reloger rapidement et, si possible, à proximité du quartier européen. C’est chose faite, apprend-on aujourd’hui.