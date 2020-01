La Tour des Finances, une vente quasi ordinaire...

Offrir 1,2 milliard d’euros pour devenir propriétaire de la vieille Tour des Finances n’a rien d’exceptionnel ou de record, vu la superficie et le bail locatif. D’autres actifs actuellement vendus se négocient relativement bien plus cher.

Dans tous les médias, on parle déjà de vente record. Mais à y regarder de près, le propriétaire néerlandais Frank Zweegers, en manque de liquidités et poursuivi par le fisc, n’avait plus la main, obligé de céder des actifs pour se renflouer.

L'acheteur gagnant

Au mètre carré, le montant négocié est inférieur à 5.500 euros. Et la rente locative minimale déjà garantie – indexée de surcroît – dépasse 770 millions d’euros. L’acheteur a d’ailleurs obtenu un prêt senior de 720 millions d’euros auprès d’un consortium allemand (Allianz, Bayern LB, LGIM et SMBC).

Et si le SPF Finances prolonge d’ici 2034 son bail dans son QG, rebaptisé récemment FinTower, ce sera bingo pour les Coréens, qui pourront alors revendre avec plus-value la tour – largement amortie et dépassée au niveau technique – à un promoteur immobilier qui la reconvertira à grands frais, comme c’est actuellement le cas, par exemple, pour les tours WTC dans le quartier nord, déjà réservées par l’administration flamande.

Selon plusieurs sources, Breevast aurait eu à plusieurs reprises des contacts avec la Régie des Bâtiments pour prolonger le bail et faire ainsi monter le prix avant revente. Des travaux visant à augmenter le nombre de fonctionnaires logés dans la tour (notamment l’air conditionné) et une réduction de loyer auraient été mis sur la table comme monnaie d’échange. Mais ces contacts n’ont pas abouti.

L’État belge, seul perdant?

De 2000 à 2008, sous le gouvernement Verhofstadt, et sous la tutelle des ministres Rik Daems (Entreprises et Participations publiques) et Didier Reynders (Finances), la Belgique a cédé pas moins de 78 édifices importants, dont la Tour des Finances, la cité administrative voisine toute entière et le WTC III, en plein cœur de la capitale.