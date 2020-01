La Tour des Finances vendue pour 1,2 milliard d'euros

Le groupe britannique Valesco a officialisé le rachat de l'emblématique gratte-ciel bruxellois pour 1,2 milliard d'euros, soit une plus-value de 4,85% pour le promoteur néerlandais Breevast et la société anversoise ZBG.

En décembre dernier, un véhicule financier belge baptisé Tour des Finances avait été créé par le groupe immobilier londonien The Valesco Group. Le but de l'opération était de placer la Tour des Financer dans cette société d’investissement institutionnelle à capital fixe (FIIS). Il restait encore quelques détails à régler pour boucler la vente du plus gros actif immobilier bruxellois.