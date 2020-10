La basilique et le couvent de Chèvremont convertis en complexe résidentiel

Déserté par ses derniers occupants religieux (pères carmes) et inoccupé depuis quelque temps, la question du devenir du site classé de Chèvremont préoccupait légitimement l’asbl des Carmes déchaussés de Chèvremont. Mais aussi la commune de Chaudfontaine, peu désireuse de voir ce fleuron historique local exceptionnel, perché sur ses hauteurs depuis plus de 120 ans et haut lieu de pèlerinage depuis des millénaires, se dégrader faute d’entretien et victime d’exactions.