La crise sanitaire fait chauffer le prix des appartements neufs

Selon Eric Verlinden, le patron du réseau Trevi, cette bouffée de chaleur plus importante que prévu provient essentiellement d’une diminution de l’offre couplée à une demande énergique et constante tant de la part des acheteurs occupants que des investisseurs.

"Ce déséquilibre, que nous avions annoncé et redouté, entre pénurie de l'offre et demande soutenue sur le marché du neuf semble maintenant se répercuter sur le marché secondaire. Et la conséquence inéluctable est une augmentation progressive des prix sur le segment des biens les plus courus", constate-t-il.