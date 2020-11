La crise sanitaire renforce les réseaux d’agences immobilières

Décidément, les réseaux bruxellois de courtage en immobilier résidentiel lorgnent la Wallonie pour l’instant. Après Sotheby’s à Lasne, c’est l’enseigne Latour & Petit qui s’offre une tête de pont à Waterloo. Et ERA Belgium veut pour sa part ouvrir d'ici 2022 pas moins de 15 agences.

On aurait pu croire que la crise sanitaire et les restrictions à répétition de visites de biens en présentiel réduiraient les projets d'expansion des réseaux de courtage en immobilier. Apparemment, il n'en est rien. Du moins pour les acteurs professionnels dont la taille offre de la résilience malgré les multiples freins à exercer une activité un tant soit peu normale.

Un mois après l’ouverture de la tête de pont wallonne Sotheby’s à Lasne, c’est Latour & Petit qui met un pied en Brabant wallon, à Waterloo. Déjà bien implantée dans le sud de la capitale (QG à Woluwe-Saint-Lambert, place Dumon, Chatelain) et à Namur, l’agence qui compte aujourd’hui 65 collaborateurs actifs en immobilier neuf et existant, tant à la vente et qu’à la location, a repris la société Immo Boulanger.

35 agences C'est le nombre de nouvelles têtes de pont que le réseau de franchisés ERA Belgium souhaite ouvrir en Wallonie et à Bruxelles d'ici 2025.

Fondée en 1954, celle-ci s’est forgée une place de choix sur le marché waterlootois et à l’entour. La Famille Delens (Luc, puis Laurence et Stéphanie), qui a repris l’agence locale dès 1994, continuera donc dorénavant son activité sous enseigne Latour & Petit sans changer d’adresse.

ERA monte en force sur Bruxelles et la Wallonie

Déjà leader en Flandre avec 95 agences sous franchise, la branche belge du réseau international (US) ERA annonce lui aussi vouloir entrer sur le marché wallon et s’étendre à Bruxelles. Et pas discrètement puisque son nouveau CEO, Johan Krijgsman, annonce aujourd’hui, un an après avoir repris les rênes de l’enseigne, vouloir y ouvrir 15 agences d'ici 2022… et 35 sur 5 ans.

"Certains pensent que ce n'est pas le bon moment, mais le coronavirus n'a pas arrêté le marché, bien au contraire." Johan Krijgsman CEO ERA Belgium

Celui-ci se défend d’être régionaliste: «ERA Belgium a doublé son effectif en deux ans et tout le personnel est bilingue. Nous voulons rapidement poursuivre notre expansion sur tout le pays. Certains pensent que ce n'est pas le bon moment, mais le coronavirus n'a pas arrêté le marché, bien au contraire. Cette période de crise a permis à de nombreux agents immobiliers de réfléchir à leur futur, aux risques éventuels mais aussi aux opportunités d’entrer en contact avec un réseau consolidé», explique le patron.

Pour développer rapidement ce nouveau réseau, celui-ci vient à nommer voici un mois un bras droit francophone. Il s’agit d’Emmanuel Deboulle (agences Artemis Schaerbeek et Schuman), déjà affilié ERA depuis une dizaine d’années. "Nous travaillons déjà depuis des mois à cette entrée sur le marché francophone. Nous allons ouvrir dans quelques jours une première agence à Marche-en-Famenne et une tête de pont francophone, soit à Bruxelles soit en Brabant wallon, près de Nivelles", précise le nouveau business development manager pour Bruxelles et la Wallonie.