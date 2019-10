La "croissance impressionnante" de Xior, le spécialiste du kot étudiant

La SIR Xior a conclu de nouveaux contrats en Espagne et au Portugal pour un montant de 170 millions d’euros. Pour financer cette expansion, elle lance une augmentation de capital de 206 millions.

C’était attendu. C’est désormais confirmé. Le spécialiste du kot étudiant, la SIR Xior , sollicite le marché afin de financer sa croissance dans la péninsule ibérique. L’objectif est de lever 206 millions d’euros auprès des actionnaires existants. Contre trois actions détenues, ceux-ci pourront en acquérir une nouvelle au prix de 43 euros ce qui représente une décote de 14% par rapport au cours de Bourse affiché mardi en clôture.

Dans le même temps, Xior a annoncé des nouveaux investissements dans cette zone géographique pour un montant total de 171 millions d’euros ce qui porte la valeur totale d’investissement là-bas à 310 millions d’euros.

Hauts rendements

Il s’agit plus précisément d’une résidence existante et d’un projet tout deux localisés à Barcelone pour un montant total de 41 millions d’euros avec un rendement brut attendu de 7%. Au Portugal, les acquisitions portent sur deux résidences opérationnelles et sur quatre projets pour un montant de 130 millions et rendement brut de 9,5%. L’ambition de Xior est de faire de cette région son second marché domestique à côté du Benelux.

Si toutes les acquisitions et tous les réaménagements envisagés en ce moment sont réalisés, la juste valeur du portefeuille dépassera 1,5 milliard d’euros, avec plus de 12.000 unités locatives pour étudiants, a précisé la SIR.

"Avec ces transactions, Xior investit 170 millions d’euros avec de beaux rendements. Elles comprennent davantage de projets à développer et sont dès lors plus risquées ce qui peut expliquer ce rendement plus élevé" souligne Amal Aboulkhouatem de Degroof Petercam. Précisons que la banque agit comme conseiller de Xior dans son expansion en Espagne.

Prévisions confirmées

Chez KBC Securities, Jan Opdecam tablait plutôt sur une levée de fonds limitée à 140 millions d’euros afin de financer les engagements pris et la croissance future. Il va revoir son modèle mais en attendant, l’analyste maintient sa position sur la valeur à savoir un conseil à "réduire" et un objectif de cours de 41 euros.

A l’occasion de cette double annonce, la SIR a également publié ses chiffres pour les neuf premiers mois de l’année – résultat EPRA par action de 1,24 euro (+18%)- et a confirmé ses objectifs pour l’exercice en cours : un résultat EPRA en hausse de 9,6% à 1,60 euro par action et un dividende en augmentation (+4%) 1,30 euro.

Pour 2020, Xior table sur un résultat de 1,70 euro par action (+6,2%) et un coupon de 1,36 euro.

Expertise

L’analyste de Degroof Petercam estime que Xior continue d’afficher une "croissance impressionnante" et exécute en douceur son plan d’expansion. "Elle démontre encore une fois que son expertise dans cette classe d’actif peut générer de belles opportunités de croissance." Il ajoute que ces nouveaux investissements alimenteront la progression des bénéfices dans les prochaines années avec un impact limité dans le court terme. Il conserve sa recommandation à "accumuler" et son objectif de cours à 50 euros.