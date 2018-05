La dernière activité du patron d'Optima fait la culbute

Your Estate Solution, jadis nommée Optima Gloabl Estate, était la dernière activité du clan Piqueur. Elle se voit aujourd'hui dans l'obligation de déposer le bilan.

Nouveau coup dur pour la famille Piqueur. La dernière activité, Optima Gloabl Estate désormais baptisée Yes (Your Estate Solution), demande aussi la faillite, lit-on dans la presse flamande. Le pôle immobilier du groupe Optima était dirigé par Jeroen Piqueur et son fils Ruben.