La famille derrière l'agent Engel & Völkers passe les clés

Développement d'ampleur en vue pour Engel & Völkers. L'entreprise de services leader dans les transactions de biens immobiliers de luxe, propriétés, yachts et bateaux, va en effet être reprise par le poids lourd britannique du private equity Permira, a-t-on appris, à travers une prise de participation majoritaire de 60% . La famille Völkers, ainsi qu'une partie de l'équipe de direction, conservera quant à elle près de 40% des actions.

Depuis sa création à Hambourg en 1977 , Engel & Völkers est devenue l'une des enseignes les plus connues au monde dans le haut de gamme. Quelque 11.500 agents immobiliers indépendants opèrent sur la plateforme, complétée de 900 agences réparties dans plus de 30 pays.

Permira aidera l'entreprise à numériser davantage son modèle commercial et à franchir les prochaines étapes de l'internationalisation. L'offre s'en retrouvera améliorée via la modernisation des processus internes en matière de marketing, d'acquisition de mandats et de recrutement d'agents immobiliers qualifiés notamment.