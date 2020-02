La filiale de promotion immobilière de Besix fait les yeux doux aux investisseurs

Besix Real Estate Development (RED), c’est la petite sœur du Groupe belge de construction qui monte et qui (r)apporte de la valeur ajoutée. En termes d’image… et de bénéfice. Elle met du beurre dans les épinards de la grande sœur, surtout quand celle-ci voit son profit net un peu raboté par une stratégie de diversification qui peine à trouver ses marques.

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans son segment, la filiale qui monte souhaite gagner en autonomie. Étendre sa toile et son chiffre d’affaires en mettant l’expertise architecturale, technique et opérationnelle de son équipe multidisciplinaire au profit d’un cercle plus large d’investisseurs institutionnels et privés.