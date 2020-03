"La machine VGP tourne à plein régime"...

À côté des SIR et des promoteurs bien connus comme Atenor et Immobel , il existe une société immobilière assez discrète cotée sur Euronext Bruxelles. Une discrétion qui n’a pas empêché une expansion accélérée portant sa valorisation boursière à deux milliards d’euros .

Spécialisée dans les bâtiments logistiques et semi-industriels – en Europe de l’est, dans un premier temps, et aujourd’hui dans douze pays du continent – VGP , dont le modèle repose, en partie, sur deux coentreprises avec Allianz Real Estate, affiche un bilan remarquable en bourse (+52% sur un an) et au niveau de son compte de résultats.