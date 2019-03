La maison d'Alexandre Van Damme (AB InBev) est à vendre

Alexandre Van Damme, un des Belges les plus riches et figure de proue des familles actionnaires du géant brassicole AB InBev, met en vente sa demeure d’exception à Bruxelles, a appris la rédaction.

C’est l’une des maisons (2.600 mètres carrés sur un terrain de 29 ares et comprenant une piscine, un garage de six places et une conciergerie) les plus luxueuses actuellement sur le marché. Elle est située dans le quartier du Châtelain, chevauchant les communes bruxelloises de Saint-Gilles et d’Ixelles.