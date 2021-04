La marina carolo proche du port

Le 12 février dernier, les porteurs du projet avaient d’ailleurs convié toutes les parties prenantes - la Ville de Charleroi, le SPW, le Port autonome local, IGRETEC, Matriciel, Pirnay Engineering et RGPA (architectes) - lors d’un atelier organisé et animé par Bopro et LaVilleE+. Tout n’est pas encore couché sur papier officiel; mais le processus collaboratif entamé a, selon les développeurs, permis une avancée concrète dans le dossier cadrant le lot 6 (logements) du futur quartier urbain. "Grâce à ce séminaire, 10 objectifs de développement durable ont été revus et renforcés et trouveront une application concrète dans le projet à venir. Plusieurs scénarios de programmation sont maintenant à l’étude et devront faire l’objet d’une validation auprès des autorités administratives", explique Christian Schillings, le directeur du projet chez Eiffage.

La charrue "bureau" avant les bœufs "logement"

Revu et corrigé notamment à l’aune de la pandémie, le projet, qui répond désormais au nom alambiqué de "Ohr!zon reloaded 2021 les pieds dans l’eau", se veut plus durable à tout niveau et prétend donner envie d’habiter et de travailler autrement en centre-ville. Selon les concepteurs, les futurs bâtiments joueront le rôle de connecteurs urbains et de lieux de destination recréant du lien entre la Sambre et les habitants. "Cette partie du projet, dont la dynamique est liée au devenir des bâtiments existants, avance donc dans les pas de la partie bureau du quartier en reconversion, même si c’était l’inverse qui était initialement prévu. En effet, le permis pour le volet bureau (lot 5) a été délivré il y a presque un an déjà", ajoute Christian Schillings. La maîtrise foncière devrait être pleinement actée pour fin de ce mois avec les anciens propriétaires publics (Ville et Région) et plusieurs contacts commerciaux sont avancés pour une éventuelle prise en occupation par un acteur public régional.