La nouvelle gare du Nord parisienne est sur les rails

Le Préfet d’Ile-de-France a délivré le permis de construire pour la rénovation de la gare du Nord à Paris selon les plans des architectes de Valode et Pistre.

Le lancement des travaux se fera sans attendre, histoire de tenir le délai des J.O. de 2024. Pour faire face à l’augmentation du nombre de voyageurs programmée - 900.000 en 2030 contre 700.000 aujourd’hui -, les surfaces de la gare passeront de 75.000 à 136.000 m². De nouveaux services seront disponibles, avec 27% de commerces, 25% de restaurants, 25% d’espaces de coworking et de bureaux et 23% de surfaces dédiées au pôle de vie (sport, culture et loisirs).